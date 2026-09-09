Зашёл погреться — вышел с 8 миллионами: Пермяк случайно купил счастливый билет

Житель Пермского края зашёл в магазин, чтобы согреться, пока ждал дочь с уроков, а в итоге стал обладателем 8 миллионов рублей. Мужчина решил купить один билет моментальной лотереи и узнал о крупном выигрыше сразу после покупки. Об этом сообщили в пресс-службе лотереи.

Виталий оказался в магазине совершенно случайно. Мужчина ждал окончания уроков у дочери и мёрз на улице, поэтому решил ненадолго зайти внутрь, чтобы согреться. Заодно пермяк приобрёл всего один билет моментальной лотереи. После того как он стёр защитный слой, стало понятно, что покупка принесла ему 8 миллионов рублей. Сначала мужчина даже не осознал масштаб произошедшего. По-настоящему поверить в удачу он начал уже после встречи с дочерью, а затем позвонил супруге и сообщил ей о неожиданном богатстве.



«Я не понял сразу, что произошло. Когда дочь встретил, начало потихоньку приходить осознание выигрыша. Позвонил жене и рассказал ей эту новость. Похоже, теперь могу считать себя везунчиком», — сказал мужчина.

По профессии мужчина работает менеджером, однако сейчас занимается демонтажем зданий. Как распорядиться внезапно полученными миллионами, победитель пока не решил.

Ранее крупный выигрыш достался жителю Москвы Никите, который получил в лотерее 13,6 миллиона рублей. Для участия ему хватило одного билета с развёрнутой ставкой. Директор магазина находился на работе, когда заметил в мобильном приложении билет стоимостью 10 рублей. Мужчина решил попытать удачу и добавил к ставке числа 5, 6 и 13 — даты рождения свои и супруги.