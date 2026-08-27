Любовь к авиации помогла сибиряку выиграть 10 млн рублей в лотерею

Житель Новосибирской области выиграл в онлайн-лотерею 10 миллионов рублей, выбрав игру из-за изображения самолётного крыла. Данную информацию передаёт РИА «Новости».

Победителя зовут Вадим. Он давно увлекается авиацией, поэтому анонс с крылом лайнера сразу привлёк его внимание. Мужчина приобрёл пять билетов тиража, а числа в комбинациях подбирал по датам рождения близких людей. Одна из таких последовательностей в итоге принесла ему суперприз.

Этот выигрыш стал первым после перезапуска онлайн-лотереи «5 из 37». Полученную сумму Вадим планирует потратить на погашение кредитов, а дальнейшую судьбу оставшихся средств обсудит с семьёй. Он также отметил, что и раньше по возможности помогал другим, поэтому часть выигрыша намерен направить на благотворительность.

Ранее стало известно, что в Москве декоратор Лилия выиграла 24 миллиона рублей, случайно купив лотерейный билет в торговом центре. Обычно дизайнер интерьера внимательно изучает номера билетов, выискивая счастливую семёрку или дату рождения. Но в этот раз она отвлеклась на разговор и вытянула билет наугад из середины пачки, благодаря чему смогла получить 24 миллиона рублей.