Москвич выиграл 13,6 млн рублей, угадав числа по датам рождения

Житель Москвы по имени Никита выиграл в лотерее почти 14 миллионов рублей, выбрав числа по датам рождения своим и жены. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе оператора всероссийских государственных розыгрышей, которые организует Минфин.

По данным компании, директор магазина получил 13,6 миллиона рублей. Для счастливого тиража ему хватило единственного билета с развёрнутой ставкой.

Мужчина рассказал, что находился на работе, когда заметил в мобильном приложении билет за 10 рублей. Он решил рискнуть и оформил развёрнутую ставку, добавив числа 5, 6 и 13. Эти цифры — даты рождения его самого и супруги.

«Мне действительно просто повезло: число 13 не зашло, а 5 и 6 зашли», — поделился победитель. По его словам, до этого крупных выигрышей у него не было, так что это его первая серьёзная удача.

Никита признался, что семья уже придумывает, на что потратить деньги. В приоритете — закрыть ипотеку, купить новые смартфоны и отправиться в путешествие.

«Жена в Таиланд хочет. Как получу выигрыш, сразу полетит либо на Бали, либо в Таиланд с детьми. У меня отпуска нет, так что пусть она отдохнёт», — рассказал мужчина.

До этого Life.ru рассказывал, что житель Новосибирской области сорвал в онлайн-лотерее 10 миллионов рублей. Мужчину по имени Вадим привлёк анонс с изображением крыла самолёта — он давно увлекается авиацией. Он купил пять билетов, а комбинации подбирал по датам рождения близких. Именно одна из таких последовательностей принесла ему суперприз, который он собирается направить на погашение кредитов.