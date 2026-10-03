Пенсионер из Тюменской области выиграл в лотерею 5 млн рублей

Житель одного из сёл Тюменской области Юрий Москвин выиграл 5 млн рублей. Полученные деньги он планирует вложить в ремонт загородного дома. Об этом пишет URA.ru.

Москвин покупает лотерейные билеты с 1990-х годов. Вместе с супругой они превратили это в семейную традицию. До нынешнего выигрыша самым крупным призом мужчины были 80 тысяч рублей. До выхода на пенсию тюменец работал инженером на предприятии нефтяной отрасли. Сейчас он занимается хозяйством, охотится и рыбачит. У супругов двое взрослых детей и маленький внук.

Ранее учительница из Иркутской области Наталья выиграла 10 миллионов рублей спустя три месяца после сна о крупном выигрыше. По словам победительницы, накануне счастливого тиража нужные числа пришли ей в голову ночью. Именно эту комбинацию женщина затем выбрала для билета. Выигранные 10 миллионов рублей учительница планирует потратить на покупку квартиры и улучшение жилищных условий.