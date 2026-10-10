Медсестра из Тулы выиграла 12,5 млн рублей и связала удачу с числом 3

Медсестра Анастасия из Тулы выиграла в лотерею 12,5 млн рублей. Победительница связала удачу со своим любимым числом 3, сообщает РИА «Новости».

Женщина участвовала в розыгрышах и раньше и уже получала выигрыши, однако значительно меньшего размера. Нынешний результат она объясняет сразу несколькими совпадениями.

Накануне розыгрыша у Анастасии чесалась ладонь, что она также восприняла как примету. Кроме того, перед выигрышем женщина приобрела три билета. С числом 3 связана и дата её рождения — 3 ноября.

«Это было число 3, а у меня день рождения 3 ноября, а ещё перед выигрышем купила 3 лотерейных билета. Есть у меня такое поверье, что цифра 3 мне помогает», — рассказала Анастасия.

Победительница также считает, что удача могла стать своеобразной отдачей за её работу медсестрой и помощь другим людям. Выигранные 12,5 млн рублей она планирует направить на покупку недвижимости.