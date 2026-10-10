Медсестра из Тулы выиграла 12,5 млн рублей и связала удачу с числом 3
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Медсестра Анастасия из Тулы выиграла в лотерею 12,5 млн рублей. Победительница связала удачу со своим любимым числом 3, сообщает РИА «Новости».
Женщина участвовала в розыгрышах и раньше и уже получала выигрыши, однако значительно меньшего размера. Нынешний результат она объясняет сразу несколькими совпадениями.
Накануне розыгрыша у Анастасии чесалась ладонь, что она также восприняла как примету. Кроме того, перед выигрышем женщина приобрела три билета. С числом 3 связана и дата её рождения — 3 ноября.
«Это было число 3, а у меня день рождения 3 ноября, а ещё перед выигрышем купила 3 лотерейных билета. Есть у меня такое поверье, что цифра 3 мне помогает», — рассказала Анастасия.
Победительница также считает, что удача могла стать своеобразной отдачей за её работу медсестрой и помощь другим людям. Выигранные 12,5 млн рублей она планирует направить на покупку недвижимости.
Ранее дизайнер из Москвы Светлана выиграла 10,7 млн рублей вопреки прогнозу знакомого астролога, который говорил ей, что крупного выигрыша не будет. Обычно женщина выбирала комбинации, связанные с датами рождения своей семьи, но победным оказался билет с другими числами. Полученные деньги москвичка решила потратить на покупку квартиры.
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