Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 октября, 08:07

Медсестра из Тулы выиграла 12,5 млн рублей и связала удачу с числом 3

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Медсестра Анастасия из Тулы выиграла в лотерею 12,5 млн рублей. Победительница связала удачу со своим любимым числом 3, сообщает РИА «Новости».

Женщина участвовала в розыгрышах и раньше и уже получала выигрыши, однако значительно меньшего размера. Нынешний результат она объясняет сразу несколькими совпадениями.

Накануне розыгрыша у Анастасии чесалась ладонь, что она также восприняла как примету. Кроме того, перед выигрышем женщина приобрела три билета. С числом 3 связана и дата её рождения — 3 ноября.

«Это было число 3, а у меня день рождения 3 ноября, а ещё перед выигрышем купила 3 лотерейных билета. Есть у меня такое поверье, что цифра 3 мне помогает», — рассказала Анастасия.

Победительница также считает, что удача могла стать своеобразной отдачей за её работу медсестрой и помощь другим людям. Выигранные 12,5 млн рублей она планирует направить на покупку недвижимости.

Пенсионер из Тюменской области выиграл в лотерею 5 млн рублей
Пенсионер из Тюменской области выиграл в лотерею 5 млн рублей

Ранее дизайнер из Москвы Светлана выиграла 10,7 млн рублей вопреки прогнозу знакомого астролога, который говорил ей, что крупного выигрыша не будет. Обычно женщина выбирала комбинации, связанные с датами рождения своей семьи, но победным оказался билет с другими числами. Полученные деньги москвичка решила потратить на покупку квартиры.

Больше новостей о необычных историях россиян и событиях из жизни страны — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Общество
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar