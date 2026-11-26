Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу раскритиковал заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте о потерях российских войск в ходе специальной военной операции. По его словам, приведённые руководителем Североатлантического альянса оценки не имеют под собой оснований.

«Обратили внимание на недавнее заявление генерального секретаря НАТО М. Рютте, в котором он сравнил взятые альянсом с потолка оценки потерь России за период СВО с потерями США во Вьетнаме за 14 лет войны», — сказал Шойгу журналистам.

Секретарь Совбеза обратил внимание на то, что генсек НАТО не упомянул о масштабах жертв среди населения стран Юго-Восточной Азии. По приведённым Шойгу данным, в результате войны погибли около 3,4 млн вьетнамцев, из которых более двух миллионов были мирными жителями. Он также напомнил о жертвах боевых действий в соседних Лаосе и Камбодже.

Соответствующее сравнение Рютте привёл 23 ноября на совместной пресс-конференции с канцлером Германии. Согласно стенограмме на официальном сайте НАТО, генсек сопоставил предполагаемое число погибших и тяжелораненых российских военных с американскими потерями во Вьетнаме.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что официально оглашать данные о потерях российских войск уполномочено Министерство обороны РФ.