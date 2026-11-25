Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не принимать во внимание неофициальные данные о потерях российских военнослужащих в зоне СВО. Так представитель Кремля прокомментировал публикации СМИ, авторы которых оценили число погибших в 700 тысяч человек.

Журналисты обратились к Пескову с просьбой прокомментировать материалы, основанные на собственных расчётах изданий и сведениях, полученных, по их утверждению, в результате взлома базы данных Росстата.

«Единственные, кто может официально оглашать данные о потерях, — это Министерство обороны Российской Федерации. Предлагаю не принимать во внимание никакие другие данные», — заявил представитель Кремля.

Кстати, в апреле 2024 года Песков объяснял, почему Кремль не раскрывает сведения о числе погибших российских военнослужащих. Он ссылался на законодательство о государственной тайне и особый режим распространения такой информации в условиях боевых действий.