Новый обмен пленными между Россией и Украиной находится на завершающем этапе согласования и может состояться в самое ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в китайском Шэньчжэне.

«Он сейчас в финальной стадии согласования. Мы надеемся, что в самое ближайшее время он произойдёт», — заявил представитель Кремля.

Песков напомнил, что принципиальная договорённость о проведении обмена была достигнута в Абу-Даби. Там 10–11 ноября проходили трёхсторонние переговоры России, США и Украины.

Точная дата обмена и число военнослужащих, которые смогут вернуться домой, пока официально не объявлены.