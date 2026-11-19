Обмен пленными уже близко: Песков сообщил о финальной стадии согласования
Песков: Обмен пленными с Украиной находится на финальной стадии согласования
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Новый обмен пленными между Россией и Украиной находится на завершающем этапе согласования и может состояться в самое ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в китайском Шэньчжэне.
«Он сейчас в финальной стадии согласования. Мы надеемся, что в самое ближайшее время он произойдёт», — заявил представитель Кремля.
Песков напомнил, что принципиальная договорённость о проведении обмена была достигнута в Абу-Даби. Там 10–11 ноября проходили трёхсторонние переговоры России, США и Украины.
Точная дата обмена и число военнослужащих, которые смогут вернуться домой, пока официально не объявлены.
Life.ru сообщал, что Москва и Киев ещё должны согласовать конкретные параметры предстоящего обмена. Тогда представитель российского Генштаба Александр Зорин допускал, что процедура может состояться в течение двух-трёх недель после урегулирования всех организационных вопросов.