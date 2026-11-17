Украина рассчитывает провести новый обмен военнопленными с Россией уже в ближайшие недели. Киев намерен передать американским посредникам свои предложения, а взаимодействие по линии разведок уже ведётся, заявил в социальных сетях Владимир Зеленский.

«Украина передаст американской стороне наши предложения по обмену, каналами разведки уже взаимодействуем», — сообщил политик.

По словам Зеленского, украинская сторона готова обеспечить результат в течение нескольких недель. При этом конкретные сроки будут зависеть от действий Москвы и контактов американских представителей с российской стороной.

Подготовка обмена стала одной из тем переговоров России, США и Украины, состоявшихся 10–11 ноября в Абу-Даби. По итогам встречи стороны достигли принципиальной договорённости о возвращении военнопленных, однако окончательные параметры процедуры пока не согласованы.