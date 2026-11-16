Лантратова подтвердила подготовку большого обмена пленными с Украиной
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Россия и Украина ведут подготовку к масштабному обмену пленными. Работа над его организацией продолжается, однако точные сроки и количество участников пока не раскрываются. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
«У нас готовится большой обмен, что анонсировалось. Это очень тонкие вопросы, за которыми стоят судьбы людей», — сказала омбудсмен журналистам.
Лантратова не стала уточнять детали предстоящего обмена. Ранее российская и украинская стороны достигли принципиальной договорённости о его проведении в ходе переговоров в Абу-Даби 10–11 ноября.
По предварительным оценкам, обмен может стать одним из крупнейших за время конфликта. При этом его окончательные параметры продолжают согласовываться, а официальная дата проведения пока не объявлена.
Life.ru рассказывал, что Россия и Украина обсуждают возможность обмена не менее тысячи пленных с каждой стороны. По словам украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, стороны продолжают работу над увеличением числа людей, которые смогут вернуться домой.