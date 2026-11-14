Россия и Украина ведут подготовку к масштабному обмену пленными, в рамках которого планируется вернуть не менее тысячи человек. Об этом заявил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, российский омбудсмен Яна Лантратова подтвердила обсуждаемое число участников обмена.

При этом стороны продолжают работу над увеличением количества людей, которые смогут вернуться домой. Окончательные списки и сроки проведения обмена пока не объявлены.

Лубинец также рассказал, что украинская сторона настаивает на включении в списки не только военнослужащих, но и гражданских лиц, которых Киев считает «незаконно задержанными».

Подготовка обмена обсуждается на фоне возобновления переговоров России и Украины в Абу-Даби. Ранее стороны рассматривали различные варианты масштабного возвращения пленных, однако окончательные параметры договорённостей ещё предстоит согласовать.

Лубинец и Лантратова поддерживают рабочие контакты по гуманитарным вопросам. В частности, 13 ноября украинский омбудсмен рассказал о продолжительных переговорах с российской коллегой, во время которых обсуждались обмены, возвращение гражданских лиц и поиск пропавших без вести.