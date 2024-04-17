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Кремль отнёс к гостайне сведения о числе погибших бойцов СВО

Песков: Говорить о числе погибших в ходе СВО военных может только Минобороны

17 апреля, 10:22
Данные о погибших в ходе СВО военных может давать только Минобороны РФ. Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Данные о погибших в ходе СВО военных может давать только Минобороны РФ. Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Только Минобороны РФ уполномочено давать информацию о числе погибших в ходе СВО российских военнослужащих. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"В Кремле не дают информацию на этот счёт, эта информация у нас даётся только со стороны министерства обороны", — пояснил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в условиях боевых действий сведения о числе погибших в зоне СВО военных ВС РФ не придаются огласке, так как есть закон о гостайне и специальный режим распространения подобной информации.

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Ранее в Минобороны РФ впервые сообщили о поражении в зоне специальной военной операции (СВО) украинской станции радиоэлектронной борьбы "Хмара" и уничтожении британской гаубицы L-119.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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