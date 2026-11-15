Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Абу-Даби во главе межведомственной делегации. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ, уточнив, что в ходе поездки запланированы переговоры с высшим руководством Объединённых Арабских Эмиратов.

В программу визита также включены встречи с руководителями силовых структур и специальных служб ОАЭ. Одной из ключевых тем станет военно-техническое сотрудничество между двумя странами.

Как пояснили в аппарате Совбеза, стороны намерены обсудить широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия. Особое внимание планируется уделить сотрудничеству в военной и торгово-экономической сферах.

Это не первый рабочий визит Шойгу в Эмираты на посту секретаря Совбеза. В октябре 2024 года он уже посещал Абу-Даби, где встречался с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и другими высокопоставленными представителями страны. Тогда в повестку переговоров входили международная безопасность, военно-технические связи и совместные проекты в области мирного атома.

Ранее Сергей Шойгу пообещал Оману содействие России в укреплении национальной безопасности. Во время переговоров с оманским коллегой Идрисом аль-Кинди в Москве стороны подписали дорожную карту сотрудничества на 2026–2028 годы, охватывающую военное и военно-техническое взаимодействие, информационную безопасность и работу спецслужб. Кроме того, Шойгу анонсировал знакомство оманской делегации с передовыми российскими разработками в области беспилотных летательных аппаратов.