Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с эмиратским коллегой Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном сохраняющуюся напряжённость в Персидском заливе. Переговоры прошли во время визита главы российской дипломатии в Абу-Даби, сообщили в МИД РФ.

Во время встречи министры рассмотрели перспективы двустороннего сотрудничества и подтвердили намерение поддерживать активный политический диалог. Отдельно обсуждались достижения Москвы и Абу-Даби в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Уже 8 декабря страны отметят 55-летие установления дипломатических отношений.

Центральной темой международной повестки стала обстановка на Ближнем Востоке. Участники переговоров сошлись во мнении, что существующие разногласия необходимо разрешать исключительно политико-дипломатическими средствами с соблюдением международного права и учётом интересов всех вовлечённых государств. Особое внимание уделили восстановлению стабильного и безопасного движения судов через Ормузский пролив, имеющий важное значение для мировой экономики.

Лавров также представил обновлённую российскую Концепцию обеспечения коллективной безопасности в регионе. Он подтвердил готовность Москвы взаимодействовать с заинтересованными странами и международными организациями для формирования всеобъемлющей системы защиты. Кроме того, дипломаты обменялись оценками ситуации вокруг палестино-израильского конфликта, а также положения дел в Ливане, Судане и Ливии. Стороны высказались за продолжение совместных усилий по поиску политических компромиссов на основе резолюций Совета Безопасности ООН.

Не обошли вниманием и украинский кризис. Российский министр изложил позицию Москвы, подтвердив стремление к комплексному и долгосрочному урегулированию. В отечественном внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что необходимым условием такого решения считают полное и необратимое устранение первопричин конфликта.