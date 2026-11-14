Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в политологической конференции в Абу-Даби и провёл серию контактов на её полях. О поездке главы ведомства рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Речь идёт о международном форуме по вопросам мира и безопасности «Сир Бани Яс», проходящем в Объединённых Арабских Эмиратах. Дипломат не уточнила, с кем именно состоялись встречи и какие темы обсуждались во время переговоров.

Ранее Life.ru рассказывал, как Лавров оценил трёхсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. Консультации проходили 10 и 11 ноября, а отечественную делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. По оценке министра, такой формат полностью себя оправдал, причём участники положительно высказались об итогах встречи. Представители Киева, по его впечатлению, были настроены на предметный разговор. При этом дипломат предложил дождаться возвращения Мединского, чтобы ознакомиться с результатами обсуждений. Он также напомнил о планах американских переговорщиков встретиться с Владимиром Путиным в Москве.