Лавров заявил, что Москва не считает перспективными контакты США с ЕС по Украине
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Москва не видит особых перспектив в отдельных консультациях Вашингтона с европейскими странами по Украине. При этом российская сторона не собирается мешать американским дипломатам проводить такие встречи. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с генеральным секретарём ОДКБ Таалатбеком Масадыковым.
По словам министра, представители США заранее предупредили Москву, что перед переговорами с российской делегацией в Абу-Даби намерены отдельно пообщаться с украинскими и европейскими коллегами.
«Я не думаю, что это перспективная форма работы, но мы не можем и не хотим препятствовать американцам общаться с теми, с кем они считают нужным», — подчеркнул Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства также с иронией предположил, что американские переговорщики рассчитывают получить от европейцев дополнительный настрой на достижение устойчивого мира. Именно этим Вашингтон объясняет необходимость предварительных контактов.
Лавров уточнил, что переговоры в Абу-Даби посвящены не только урегулированию украинского конфликта. В повестку включено обсуждение параметров будущей системы безопасности России, Украины и всего европейского региона.
Напомним, первый день трёхсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби официально завершён. Стороны консультировались на протяжении более чем четырёх часов и намерены продолжить общение завтра, 11 ноября.