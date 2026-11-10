Москва не видит особых перспектив в отдельных консультациях Вашингтона с европейскими странами по Украине. При этом российская сторона не собирается мешать американским дипломатам проводить такие встречи. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с генеральным секретарём ОДКБ Таалатбеком Масадыковым.

По словам министра, представители США заранее предупредили Москву, что перед переговорами с российской делегацией в Абу-Даби намерены отдельно пообщаться с украинскими и европейскими коллегами.

«Я не думаю, что это перспективная форма работы, но мы не можем и не хотим препятствовать американцам общаться с теми, с кем они считают нужным», — подчеркнул Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также с иронией предположил, что американские переговорщики рассчитывают получить от европейцев дополнительный настрой на достижение устойчивого мира. Именно этим Вашингтон объясняет необходимость предварительных контактов.

Лавров уточнил, что переговоры в Абу-Даби посвящены не только урегулированию украинского конфликта. В повестку включено обсуждение параметров будущей системы безопасности России, Украины и всего европейского региона.