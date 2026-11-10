Сохранение темпа диалога Москвы и Вашингтона и проверка готовности Киева к конструктивному обсуждению являются важными задачами переговоров в Абу-Даби, заявил депутат Госдумы Александр Асафов. По его оценке, ожидания от встречи пока остаются скромными.

«Мне кажется, важно удержать тот уровень и темп согласования повесток, которые происходят на российско-американском треке, и посмотреть, возможны ли взаимоотношения в конструктивном режиме с представителем Киева», — отметил парламентарий в беседе с РИА «ФедералПресс».

Даже если сблизить позиции сразу не получится, участники могли бы определить общий перечень вопросов для дальнейшей работы над условиями мирного соглашения. Депутат напомнил, что прежде стороны уже согласовывали технические группы, однако предыдущие переговорные попытки прерывались по решению Украины.

Парламентарий также допустил появление инициатив о частичных перемириях: энергетическом, зерновом или морском. Он выразил надежду, что делегациям удастся перейти к единой повестке, и подчеркнул, что Россия готова рассматривать конструктивные предложения.

Напомним, 10 ноября в Абу-Даби стартовали переговоры делегаций России, США и Украины, рассчитанные на два дня. Обсуждения посвящены гарантиям безопасности, снижению напряжённости и дальнейшим шагам к мирному соглашению. Глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявил, что Москва не согласится на прекращение огня без понимания последующих действий. По его оценке, перемирие без такого понимания может дать Киеву возможность восстановить военный потенциал.