Лавров и глава МИД Кувейта обсудили деэскалацию в Персидском заливе
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Россия и Кувейт считают необходимым искать пути скорейшего снижения напряжённости в Персидском заливе. Эту позицию выразили главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Джабер ас-Сабах, сообщил МИД России по итогам их встречи.
Министры обсудили международную и региональную повестку, уделив особое внимание обстановке в заливе. В российском дипведомстве назвали его «стратегически важным районом мира».
Переговоры прошли в Манаме на полях министерского заседания стратегического диалога России и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Девятый раунд встреч в этом формате проходит в Бахрейне сегодня, 18 октября.
Совет объединяет шесть стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию. Организация координирует сотрудничество участников и их позиции по международным и региональным вопросам.
Ранее Life.ru сообщал, что Лавров также провёл переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом ибн Фарханом Аль Саудом. О встрече в столице Бахрейна рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.