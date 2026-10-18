Лавров и глава МИД Кувейта обсудили деэскалацию в Персидском заливе

Россия и Кувейт считают необходимым искать пути скорейшего снижения напряжённости в Персидском заливе. Эту позицию выразили главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Джабер ас-Сабах, сообщил МИД России по итогам их встречи.

Министры обсудили международную и региональную повестку, уделив особое внимание обстановке в заливе. В российском дипведомстве назвали его «стратегически важным районом мира».

Переговоры прошли в Манаме на полях министерского заседания стратегического диалога России и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Девятый раунд встреч в этом формате проходит в Бахрейне сегодня, 18 октября.

Совет объединяет шесть стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию. Организация координирует сотрудничество участников и их позиции по международным и региональным вопросам.