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Регион
Опубликовано 18 октября, 14:36

Лавров и глава МИД Кувейта обсудили деэскалацию в Персидском заливе

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Россия и Кувейт считают необходимым искать пути скорейшего снижения напряжённости в Персидском заливе. Эту позицию выразили главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Джабер ас-Сабах, сообщил МИД России по итогам их встречи.

Министры обсудили международную и региональную повестку, уделив особое внимание обстановке в заливе. В российском дипведомстве назвали его «стратегически важным районом мира».

Переговоры прошли в Манаме на полях министерского заседания стратегического диалога России и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Девятый раунд встреч в этом формате проходит в Бахрейне сегодня, 18 октября.

Совет объединяет шесть стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию. Организация координирует сотрудничество участников и их позиции по международным и региональным вопросам.

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Ранее Life.ru сообщал, что Лавров также провёл переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом ибн Фарханом Аль Саудом. О встрече в столице Бахрейна рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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Татьяна Миссуми
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