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Опубликовано 15 октября, 14:13

«Утечки и протеки»: Лавров едко высмеял публикации Запада о новом «мирном плане»

Лавров назвал западную прессу источником «утечек и протеков»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Западная пресса сплошь состоит из утечек. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров, отвечая журналистам в Баку на вопрос о появившейся информации о новом «мирном плане» США и Европы по Украине.

«Западная пресса, она в принципе состоит из утечек и протеков», — иронично заметил министр.

Так Лавров прокомментировал публикацию американской газеты The Washington Post, которая сообщила о разработке мирного плана из четырёх пунктов. По сведениям издания, Вашингтон и европейские государства обсуждают возможные условия завершения украинского конфликта.

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Предполагается, что документ может предусматривать восстановление Украины, предоставление Киеву гарантий безопасности и возобновление экономического сотрудничества России с Европой. Также рассматривается прекращение боевых действий по нынешней линии соприкосновения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о подготовке такого «мирного плана». Представитель российского лидера пояснил, что Москва видела публикации СМИ, однако официальной информации о документе не получала.

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Николь Вербер
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