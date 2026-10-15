«Утечки и протеки»: Лавров едко высмеял публикации Запада о новом «мирном плане»

Западная пресса сплошь состоит из утечек. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров, отвечая журналистам в Баку на вопрос о появившейся информации о новом «мирном плане» США и Европы по Украине.

«Западная пресса, она в принципе состоит из утечек и протеков», — иронично заметил министр.

Так Лавров прокомментировал публикацию американской газеты The Washington Post, которая сообщила о разработке мирного плана из четырёх пунктов. По сведениям издания, Вашингтон и европейские государства обсуждают возможные условия завершения украинского конфликта.

Предполагается, что документ может предусматривать восстановление Украины, предоставление Киеву гарантий безопасности и возобновление экономического сотрудничества России с Европой. Также рассматривается прекращение боевых действий по нынешней линии соприкосновения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о подготовке такого «мирного плана». Представитель российского лидера пояснил, что Москва видела публикации СМИ, однако официальной информации о документе не получала.