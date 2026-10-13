Песков: Кремлю ничего не известно о «мирном плане» США и Европы

В Кремле не располагают информацией о якобы подготовленном США и Европой «мирном плане» по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, не слышали. Мы видели сообщения СМИ, но мы об этом ничего не слышали», — сказал он на брифинге.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал публикацию The Washington Post, в которой сообщалось о возможной подготовке Вашингтоном и европейскими странами нового плана по урегулированию конфликта.

Песков подчеркнул, что Москва знакома только с публикациями в прессе и официально никакой информации о таком документе не получала.

Ранее The Washington Post сообщала, что США и европейские партнёры обсуждают новый вариант урегулирования конфликта на Украине. В его основе, по данным издания, должны быть переговоры о территориях от нынешней линии соприкосновения и юридически закреплённые гарантии безопасности для Киева, в том числе с участием Вашингтона. Эти подходы развивают идеи, которые обсуждались ещё после американско-украинских консультаций в Женеве: тогда стороны дорабатывали прежний проект мирного соглашения, вызвавший споры из-за возможных территориальных уступок и ограничений для ВСУ.

Западные СМИ неоднократно сообщали о различных инициативах по урегулированию конфликта на Украине, однако их содержание и статус часто менялись по мере переговоров между США, европейскими странами, Киевом и Москвой.