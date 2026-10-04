Индия предложила России и Украине «самый широкий» мирный план: Сибига раскрыл детали

Индия впервые предложила сыграть свою роль в достижении перемирия между Россией и Украиной, представив наиболее «широкую» из четырёх инициатив, полученных Киевом. Об этом глава украинского МИД Андрей Сибига рассказал на встрече с журналистами.

«Мы имеем четыре предложения. Наиболее широкое — предложение Индии. Впервые Индия предложила сыграть свою роль», — сказал министр.

Киев готов рассматривать прекращение ударов по энергетике только вместе с черноморским перемирием, пояснил Сибига. В украинском понимании договорённости должны охватывать все энергетические объекты, а также портовую инфраструктуру.