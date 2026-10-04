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Опубликовано 4 октября, 10:16

Индия предложила России и Украине «самый широкий» мирный план: Сибига раскрыл детали

Сибига: Индия предложила самый широкий мирный план по Украине

Обложка © Telegram / МИД Украины

Обложка © Telegram / МИД Украины

Индия впервые предложила сыграть свою роль в достижении перемирия между Россией и Украиной, представив наиболее «широкую» из четырёх инициатив, полученных Киевом. Об этом глава украинского МИД Андрей Сибига рассказал на встрече с журналистами.

«Мы имеем четыре предложения. Наиболее широкое — предложение Индии. Впервые Индия предложила сыграть свою роль», — сказал министр.

Киев готов рассматривать прекращение ударов по энергетике только вместе с черноморским перемирием, пояснил Сибига. В украинском понимании договорённости должны охватывать все энергетические объекты, а также портовую инфраструктуру.

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Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига сообщил, что Киев получил четыре предложения о прекращении боевых действий — их направили Индия, Турция, Египет и США. По словам министра, наиболее развёрнутый вариант предложила Индия. Киев, как он утверждает, согласен лишь на связку из двух пунктов — перемирия в энергетике и в акватории Чёрного моря.

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Татьяна Миссуми
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