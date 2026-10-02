Сибига раскрыл полученные от четырёх стран инициативы по перемирию: Кто и что предложил Киеву

Киев получил четыре предложения о прекращении боевых действий — их направили Индия, Турция, Египет и США. Об этом рассказал глава украинского МИД Андрей Сибига, слова которого приводит «Европейская правда».

По словам министра, наиболее развёрнутый вариант предложила Индия. Киев, как он утверждает, согласен лишь на связку из двух пунктов — перемирия в энергетике и в акватории Чёрного моря.

«Мы готовы к энергетическому и черноморскому перемирию, но только в таком сочетании. Энергетика и перемирие в Чёрном море. Это полное энергетическое перемирие, прекращение ударов по всем энергетическим объектам, включая портовую инфраструктуру», — заявил Сибига.

Схожие инициативы, по его словам, озвучили Турция и Египет. Вашингтон же, как уточнил министр, предлагает Москве и Киеву отдельно договориться об отказе от ударов по энергетике.

Сибига также заверил, что украинская сторона якобы рассматривает разные форматы прекращения огня, в том числе вдоль линии соприкосновения. По его мнению, такое перемирие способно стать итогом переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Ранее Life.ru рассказывал, что Анкара и ООН готовят переговоры между Россией и Украиной о прекращении огня в Чёрном море. Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источник, встречи могут состояться уже в первой половине октября. Турция выступает посредником в этом вопросе.