СНБ Турции призвал стороны конфликта на Украине к прекращению огня

Турция призвала стороны конфликта на Украине проявить сдержанность и прекратить огонь. Об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности страны, заседание которого прошло в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Участники заседания обсудили ситуацию в российско-украинском конфликте, а также его последствия для региона и мира. Отдельное внимание они уделили атакам на гражданскую инфраструктуру и транспортные маршруты.

«В связи с наблюдаемыми признаками неконтролируемого обострения конфликта и его распространения сторонам был адресован призыв к сдержанности и прекращению огня», — говорится в заявлении Департамента коммуникаций администрации президента Турции.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара ведёт переговоры с Россией и Украиной по вопросам безопасности торгового флота и энергетических объектов в Чёрном море. По словам турецкого лидера, Турция стремится не допустить распространения боевых действий на гражданские морские перевозки. Особое внимание Анкара уделяет безопасности коммерческих маршрутов.