Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 сентября, 23:17

СНБ Турции призвал стороны конфликта на Украине к прекращению огня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BTWImages

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BTWImages

Турция призвала стороны конфликта на Украине проявить сдержанность и прекратить огонь. Об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности страны, заседание которого прошло в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Участники заседания обсудили ситуацию в российско-украинском конфликте, а также его последствия для региона и мира. Отдельное внимание они уделили атакам на гражданскую инфраструктуру и транспортные маршруты.

«В связи с наблюдаемыми признаками неконтролируемого обострения конфликта и его распространения сторонам был адресован призыв к сдержанности и прекращению огня», — говорится в заявлении Департамента коммуникаций администрации президента Турции.

Фидан заявил о расхождениях Турции и Европы по урегулированию на Украине
Фидан заявил о расхождениях Турции и Европы по урегулированию на Украине

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара ведёт переговоры с Россией и Украиной по вопросам безопасности торгового флота и энергетических объектов в Чёрном море. По словам турецкого лидера, Турция стремится не допустить распространения боевых действий на гражданские морские перевозки. Особое внимание Анкара уделяет безопасности коммерческих маршрутов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Турция
  • Украина
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar