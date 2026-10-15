Бумажный мир: Военэксперт назвал «холостым ходом» новый план США и ЕС по Украине

Новый план США и Евросоюза по урегулированию украинского конфликта вряд ли принесёт практические результаты и скорее рассчитан на создание положительного информационного фона. Такую оценку западной инициативе дал военный эксперт Василий Корчмарь в беседе с RG.ru.

Главным недостатком предложений эксперт считает расстановку приоритетов. На первое место вынесено восстановление Украины при участии Всемирного банка и инвестиционной компании BlackRock. Киеву предлагают заранее оценить необходимые расходы, хотя боевые действия продолжаются. При этом прекращение огня по действующей линии соприкосновения оказалось последним из четырёх пунктов.

Специалист убеждён, что масштабная реконструкция невозможна без предварительного разминирования территорий. Опираясь на собственный опыт работы в МИД России, он предположил, что устранение взрывоопасных предметов может занять от семи до десяти лет. Поэтому обещания быстрого экономического возрождения страны он считает преждевременными.

Сомнения у Корчмаря вызвала и идея предоставления Киеву гарантий безопасности, сопоставимых с пятой статьёй договора НАТО. Согласно обсуждаемой концепции, европейским государствам одновременно предстоит договариваться с Москвой об учёте российских интересов. Эксперт полагает, что нынешние отношения сторон существенно осложняют такую задачу.

Неубедительными ему представляются и перспективы возобновления экономического сотрудничества России, Украины и Европы, включая энергетическую отрасль. Даже возможное участие предпринимателей в переговорах, по его мнению, не позволит быстро восстановить прежние связи.

В результате аналитик назвал инициативу «холостым ходом паровоза». Вместо общих обещаний он предложил подготовить конкретные проекты международных соглашений, которые можно было бы предметно обсуждать на переговорах.

Ранее Life.ru раскрыл содержание разрабатываемого США и Европой мирного плана из четырёх пунктов. По информации The Washington Post, инициатива предусматривает финансирование восстановления Украины, взаимные гарантии безопасности, возможное возобновление энергетической торговли и прекращение огня.