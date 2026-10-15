Украина рискует потерять возможность дальнейшего существования в случае прекращения финансовой и материальной поддержки со стороны Германии. При этом готовность немецких граждан спонсировать Киев стремительно падает из-за постоянных коррупционных скандалов и отсутствия реальных структурных реформ, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Авторы публикации подчёркивают, что в падении уровня солидарности среди жителей ФРГ во многом виновно само украинское руководство. На фоне масштабных коррупционных расследований регулярные требования Киева о выделении новых миллиардов вызывают раздражение у немецких избирателей и налогоплательщиков. Ситуацию усугубляет и то, что обещанные преобразования, необходимые для скорейшей интеграции в Европейский союз, фактически затягиваются. Тем не менее в Берлине признают, что гипотетическое поражение Украины станет для Запада «самым дорогостоящим сценарием из всех возможных».

Финансовое положение Киева на ближайшую перспективу остается критическим: по подсчётам издания, на следующий год со стороны международных доноров до сих пор не хватает обязательств на сумму порядка 70 миллиардов евро. Эксперты отмечают, что с учётом нарастающих экономических трудностей реальная «дыра» в финансировании может оказаться ещё больше, а компенсировать потенциальный отказ Германии от дальнейшей поддержки будет практически невозможно.

В настоящее время Европейский союз разрабатывает кредитную программу для Киева общим объёмом 90 миллиардов евро, рассчитанную на 2026–2027 годы. Согласно предварительному плану, 60 миллиардов евро пойдут на закупки вооружений, а оставшиеся 30 миллиардов — на покрытие дефицита государственного бюджета. Параллельно продолжаются и текущие транши: так, 8 октября Еврокомиссия перечислила Украине очередной пакет помощи в размере 1,24 миллиарда евро, предназначенный для производства беспилотников и ракетного вооружения.

Ранее Life.ru сообщал о прогнозе финского политика Армандо Мемы относительно провала нового плана главаря киевского руководства Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца. Поводом стал телефонный разговор, в ходе которого стороны обсуждали усиление антироссийских санкций. Мема раскритиковал намерение Берлина продолжать поставки оружия и финансирование Киева, назвав такую стратегию бесперспективной. По его мнению, дальнейшее давление на Москву не принесёт желаемого результата.