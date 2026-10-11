«Такого мы не ожидали»: В Германии заявили о шоке хунты Зеленского из-за слов Трампа
Bild: Окружение Зеленского не ожидало от Трампа призывов сменить лидера Украины
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Ближайшее окружение Владимира Зеленского не ожидало столь резкого заявления президента США Дональда Трампа о необходимости смены украинского лидера. Об этом сообщил журналист немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер со ссылкой на одного из советников главы Украины.
«Мы понимали, что во время кампании перед промежуточными выборами в конгресс США снова окажемся в центре внимания. Но такого мы не ожидали», — приводит Ронцхаймер слова собеседника в соцсети X.
10 октября Трамп заявил, что Зеленский упустил множество возможностей урегулировать конфликт с Россией. По мнению американского президента, Украине нужен новый руководитель, способный заключить мирное соглашение.
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