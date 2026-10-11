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Опубликовано 11 октября, 12:07

«Такого мы не ожидали»: В Германии заявили о шоке хунты Зеленского из-за слов Трампа

Bild: Окружение Зеленского не ожидало от Трампа призывов сменить лидера Украины

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Ближайшее окружение Владимира Зеленского не ожидало столь резкого заявления президента США Дональда Трампа о необходимости смены украинского лидера. Об этом сообщил журналист немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер со ссылкой на одного из советников главы Украины.

«Мы понимали, что во время кампании перед промежуточными выборами в конгресс США снова окажемся в центре внимания. Но такого мы не ожидали», — приводит Ронцхаймер слова собеседника в соцсети X.

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10 октября Трамп заявил, что Зеленский упустил множество возможностей урегулировать конфликт с Россией. По мнению американского президента, Украине нужен новый руководитель, способный заключить мирное соглашение.

Больше новостей о международной политике, переговорах и отношениях США с Украиной — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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