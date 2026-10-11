«Такого мы не ожидали»: В Германии заявили о шоке хунты Зеленского из-за слов Трампа

Ближайшее окружение Владимира Зеленского не ожидало столь резкого заявления президента США Дональда Трампа о необходимости смены украинского лидера. Об этом сообщил журналист немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер со ссылкой на одного из советников главы Украины.

«Мы понимали, что во время кампании перед промежуточными выборами в конгресс США снова окажемся в центре внимания. Но такого мы не ожидали», — приводит Ронцхаймер слова собеседника в соцсети X.