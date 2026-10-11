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Регион
Опубликовано 11 октября, 11:53

«Так настойчиво требовал»: Мирошник высмеял Зеленского, искавшего защиты у Маска

Мирошник иронично высказался об ответе Маска на призыв Трампа сменить Зеленского

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник с иронией прокомментировал поддержку Илоном Маском идеи сменить Владимира Зеленского на посту президента Украины. Дипломат обратил внимание, что украинский лидер сам добивался реакции американского миллиардера.

«Зеленский так настойчиво требовал ответ Маска…» написал Мирошник в Telegram, приложив скриншот публикации предпринимателя в соцсети X.

Дмитриев назвал переломным моментом заявление Маска о Зеленском
Дмитриев назвал переломным моментом заявление Маска о Зеленском

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский неоднократно упускал возможности урегулировать конфликт и Украине пора выбрать нового лидера. Американский миллиардер Илон Маск сначала написал, что украинский президент «зашёл слишком далеко», а затем согласился с необходимостью смены руководства страны.

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Татьяна Миссуми
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