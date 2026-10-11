«Так настойчиво требовал»: Мирошник высмеял Зеленского, искавшего защиты у Маска

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник с иронией прокомментировал поддержку Илоном Маском идеи сменить Владимира Зеленского на посту президента Украины. Дипломат обратил внимание, что украинский лидер сам добивался реакции американского миллиардера.

«Зеленский так настойчиво требовал ответ Маска…» — написал Мирошник в Telegram, приложив скриншот публикации предпринимателя в соцсети X.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский неоднократно упускал возможности урегулировать конфликт и Украине пора выбрать нового лидера. Американский миллиардер Илон Маск сначала написал, что украинский президент «зашёл слишком далеко», а затем согласился с необходимостью смены руководства страны.