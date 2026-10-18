Лавров проводит встречу с главой МИД Саудовской Аравии в Бахрейне

Министр иностранны дел России Сергей Лавров начал переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом ибн Фархан Аль Саудом в Манаме, столице Бахрейна. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Переговоры глав МИД России и Саудовской Аравии в Манаме», — коротко подписала она соответствующее фото политиков.

Лавров прибыл в столицу Бахрейна для переговоров со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Глава МИД России примет участие в девятом раунде стратегического диалога с объединением. Встреча министров иностранных дел запланирована на сегодня, 18 октября. Участники обсудят международную и региональную повестку, включая ситуацию в Персидском заливе.

Отдельная часть переговоров будет посвящена развитию торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. На полях заседания у Лаврова также намечен ряд двусторонних встреч.

В ССАГПЗ входят шесть государств: Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Катар, Кувейт и Оман. Меморандум о стратегическом диалоге между Россией и объединением действует с 2011 года.

Ранее Лавров предупредил, что радикальные группировки намерены использовать Афганистан как плацдарм для распространения террористической активности на Россию и страны Центральной Азии.