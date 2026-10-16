Лавров предупредил о планах радикалов использовать Афганистан для угроз России

Радикальные группировки намерены использовать Афганистан как плацдарм для распространения террористической активности на Россию и страны Центральной Азии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании конференции ОДКБ, СНГ и ШОС, посвящённой региональной безопасности, передаёт РИА «Новости».

«Радикалы хотят использовать Афганистан как своего рода плацдарм для переноса террористической активности и в Центральную Азию, и в Российскую Федерацию», — предупредил министр.

Особую обеспокоенность Москвы вызывает деятельность террористической группировки ИГИЛ*, которая пытается дестабилизировать обстановку в Афганистане. В приграничных с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном районах сохраняется присутствие экстремистских организаций. Кроме того, министр указал на угрозу контрабанды оружия и наркотиков через Центральную Азию в Россию.

На этом фоне Москва продолжит помогать Душанбе укреплять границу с Афганистаном и оказывать Кабулу гуманитарную поддержку. Лавров подчеркнул, что Россия выступает за создание независимого, единого и мирного афганского государства, свободного от войны и наркотиков.

Глава МИД также призвал учитывать нынешние политические реалии Афганистана. По его словам, правительство талибов является действующей властью, с которой необходимо выстраивать отношения. При этом последствия многолетнего присутствия США и НАТО в регионе, как считает министр, придётся преодолевать ещё долгое время.

Отдельно Лавров предупредил об угрозе так называемых цветных революций, которые, по его мнению, организуются западными странами. Министр считает, что подобные попытки дестабилизации могут затронуть любое государство, в том числе партнёров России в Центральной Азии.

Ранее Лавров заявил, что нынешние власти Афганистана достаточно успешно управляют страной. Глава МИД сообщил о ликвидации сотен боевиков и предотвращении ряда крупных атак. Среди сорванных планов, по его словам, были теракты против иностранных граждан и дипломатических представительств.



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