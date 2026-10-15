Нарышкин посетил Афганистан: С кем встретился глава российской разведки
Глава СВР Нарышкин посетил Афганистан и встретился с руководителем разведки
Обложка © ТАСС / Александр Казаков
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 14 октября посетил Афганистан. В ходе поездки он провёл переговоры с руководителем Главного управления разведки Исламского Эмирата Афганистан Абдулом Хаком Васиком, сообщили в пресс-бюро СВР.
«14 октября состоялся визит директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина в Афганистан», — говорится в сообщении ведомства.
Подробности переговоров российская сторона пока не раскрыла.
Контакты Москвы и Кабула в сфере безопасности в последнее время активизировались. Российская сторона неоднократно заявляла о заинтересованности в стабильности Афганистана и развитии взаимодействия с действующими властями страны.
Ранее Life.ru писал, что Нарышкин выступил против размещения иностранных военных баз на территории Афганистана. По словам главы СВР, Москва заинтересована в том, чтобы страна сохраняла независимость, а сотрудничество с Кабулом развивалось на равноправной основе.
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