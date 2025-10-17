Нарышкин обозначил позицию России по вопросу военных баз в Афганистане

Россия выступает за сохранение Афганистаном статуса независимого государства, исключающего размещение иностранных военных баз на его территории. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин, выступая на полях заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ в Самарканде.

«Позиция Российской Федерации состоит в том, чтобы Афганистан оставался независимым государством без военных баз на территории этой страны. И в этом состоит интерес и региональных государств, и прежде всего интерес граждан Афганистана», — подчеркнул Сергей Нарышкин в общении с журналистами.