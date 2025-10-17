Нарышкин обозначил позицию России по вопросу военных баз в Афганистане
Обложка © Wikipedia / Staff Sgt. Whitney Amstutz.
Россия выступает за сохранение Афганистаном статуса независимого государства, исключающего размещение иностранных военных баз на его территории. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин, выступая на полях заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ в Самарканде.
«Позиция Российской Федерации состоит в том, чтобы Афганистан оставался независимым государством без военных баз на территории этой страны. И в этом состоит интерес и региональных государств, и прежде всего интерес граждан Афганистана», — подчеркнул Сергей Нарышкин в общении с журналистами.
По словам главы СВР, в настоящее время активно разрабатываются стратегии для установления взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с Афганистаном. Россия заинтересована в конструктивном взаимодействии, которое требует открытого диалога и развития партнёрских отношений на основе взаимного уважения и учёта интересов всех участников.
Ранее сообщалось, что на границе Афганистана и Пакистана, в районе линии Дюранда, вновь вспыхнули интенсивные боевые действия. Наиболее ожесточённые столкновения происходят в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. Сообщается, что афганская авиация нанесла удар по пакистанскому городу Лахор, вызвав взрывы и пожары в восточной части города, по свидетельствам очевидцев. В результате приграничных столкновений погибли не менее двенадцати пакистанских военнослужащих.
