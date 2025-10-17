Минэнерго РФ допустило строительство малых ГЭС в Афганистане

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр водных ресурсов и энергетики Афганистана Абдул Латиф Мансур обсудили перспективы сотрудничества в сфере электроэнергетики, в частности, возможность строительства малых гидроэлектростанций (ГЭС) на территории Афганистана. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики РФ.

«В ходе встречи обсуждались перспективы для развития сотрудничества в сфере электроэнергетики, в частности строительство малых ГЭС», — говорится в сообщении.

В ходе переговоров также была рассмотрена тема подготовки квалифицированных кадров для энергетической отрасли Афганистана. Кабул выразил заинтересованность в углублении двустороннего сотрудничества и активизации деловых контактов.

Ранее Минэнерго сообщало, что готовность российской энергетической системы к предстоящему осенне-зимнему периоду достигла 96%. Документальная подготовка должна быть завершена к 7 ноября, а ведомство ожидает обновления рекордов энергопотребления в пиковые зимние периоды. При этом летние максимумы 2025 года национальная энергетическая сеть успешно преодолела.