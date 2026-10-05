Кабулов: Противоречия Афганистана и Пакистана сорвали итоги Московского формата

Участники Московского формата консультаций по Афганистану не смогли принять итоговое заявление из-за разногласий между Кабулом и Исламабадом. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов по итогам встречи в Москве.

По словам дипломата, проблема возникла при согласовании формулировок, связанных с терроризмом. Афганская сторона сочла неприемлемым то, как часто страна упоминалась в этом контексте. На заседании Московского формата консультаций по Афганистану Сергей Лавров заявил, что нынешние власти страны достаточно успешно управляют ею и контролируют территорию, а правительство талибов навело порядок в стране.

«Но тем не менее афганцы считают, что с тех пор ситуация в двусторонних отношениях изменилась, и в этом году этот пассаж является неприемлемым», — сказал Кабулов.

Представитель России подчеркнул, что отсутствие общего документа не помешает дальнейшей работе формата. По его словам, итоговое заявление традиционно выглядело бы уместно, однако сами консультации могут продолжаться и без него.

Одновременно участники встречи призвали Афганистан и Пакистан отказаться от военных действий друг против друга и искать политико-дипломатическое решение. Москва заявила о готовности помочь сторонам урегулировать противоречия, если соответствующая просьба поступит от обеих стран.

Ранее на Московском формате консультаций по Афганистану Сергей Лавров заявил, что власти страны во главе с талибами контролируют территорию и достаточно успешно управляют ею. Он также отметил их бескомпромиссную борьбу с террористами. Ликвидированы сотни боевиков и предотвращены крупные атаки, включая теракты против иностранцев и дипломатов.