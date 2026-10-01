Девять человек погибли при авиаударах Пакистана по Афганистану

Девять человек погибли и ещё 11 получили ранения при ударах пакистанской авиации на востоке и юге Афганистана. Об этом сообщил в соцсети X пресс-секретарь верховного лидера страны Забиулла Моджахед.

По его данным, авиация атаковала жилые дома в Чугаме в провинции Кунар и в Сафаре в провинции Гильменд. Среди погибших — женщины и дети.

«Девять афганских гражданских, включая женщин и детей, погибли, 11 были ранены», — сообщил Моджахед.

Представитель афганских властей расценил действия Пакистана как акт агрессии и нарушение принятых принципов.

Ранее сообщалось, что пакистанские военные нанесли удар по пустынной местности в девятом районе Кандагара. Взрыв слышали во всех районах города, однако здания не пострадали. Правоохранители заверили жителей, что причин для беспокойства нет. Министр информации Пакистана Атаулла Тарар тогда сообщил об ударах авиации и беспилотников по десяти объектам на территории Афганистана. По его утверждению, эти объекты служили для хранения и запуска дронов.