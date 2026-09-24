Армия Пакистана нанесла удар по району Кандагара в Афганистане

Сильный взрыв прогремел в Кандагаре на юге Афганистана после удара пакистанских военных. Атака произошла утром 24 сентября. Об этом сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя афганских властей Забиуллу Моджахеда.

«Силы пакистанского военного режима нанесли удар по пустынной местности в девятом районе города Кандагар», — указано в публикации в соцсети Х.

По словам представителя афганских властей, здания в результате атаки не пострадали. Взрыв оказался настолько сильным, что его услышали во всех районах Кандагара. При этом правоохранители заявили жителям, что оснований для беспокойства нет.

Министр информации Пакистана Атаулла Тарар сообщил о серии ударов по территории Афганистана. По его словам, пакистанские военные атаковали десять объектов, которые использовали для запуска и хранения дронов.

«Пакистан провёл точечные авиационные удары и удары дронами по 10 объектам в Афганистане, используемым для запуска и хранения дронов», — указал министр в сообщении.

Напряжённость на границе Афганистана и Пакистана сохраняется уже длительное время. Стороны неоднократно обвиняли друг друга в ударах и обстрелах приграничных районов. 21 сентября три человека погибли в афганской провинции Кунар после авиаудара. Местные власти заявили, что атаку нанесли ВВС Пакистана.