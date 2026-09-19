Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 сентября, 12:54

31 погибший и более 100 раненых: Выросло число жертв теракта у мечети в Пакистане

AFP: Число жертв теракта у мечети в Пакистане выросло до 31

Теракт в Пакистане. Обложка © ТАСС / AP

Теракт в Пакистане. Обложка © ТАСС / AP

Число погибших в результате теракта у мечети в пакистанском Кохате увеличилось до 31, среди жертв — 16 сотрудников полиции. Более 100 человек получили ранения, сообщило AFP со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Теракт в Пакистане. Видео © Х / Aditya Raj Kaul

«К настоящему моменту 31 человек, в том числе 16 полицейских, был убит и более 100 ранены», — приводит агентство слова источника.

Атака произошла 18 сентября во время пятничной молитвы на территории полицейского комплекса Old Police Lines в городе Кохат провинции Хайбер-Пахтунхва. Начинённый взрывчаткой автомобиль протаранил объект, после чего вооружённые люди вступили в перестрелку с силовиками.

В комплексе находятся подразделения полиции, в том числе структуры по борьбе с терроризмом и специальное отделение. После нападения боевые столкновения на территории объекта продолжались.

Захарова решительно осудила теракт в пакистанском Кохате
Захарова решительно осудила теракт в пакистанском Кохате

Ранее Life.ru сообщал, что число жертв этого теракта выросло до 21. Тогда со ссылкой на руководство больницы сообщалось о 103 пострадавших и 15 погибших сотрудниках полиции.

Больше новостей о терактах, работе силовиков и их последствиях — в разделе «Терроризм» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Пакистан
  • Терроризм
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar