Число жертв теракта у мечети в Пакистане выросло до 21
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Число погибших в результате теракта у мечети в пакистанском городе Кохат выросло до 21. Среди жертв — 15 сотрудников полиции, ещё 103 человека получили ранения. Такие данные приводит Geo News со ссылкой на руководство больницы.
Атака произошла во время пятничной молитвы на территории комплекса Police Lines в провинции Хайбер-Пахтунхва. По данным полиции, начинённый взрывчаткой автомобиль врезался в ворота, после чего прогремели взрывы и началась стрельба.
После первого взрыва на территорию комплекса проникли вооружённые нападавшие. Полиция и сотрудники контртеррористического подразделения вступили с ними в бой и ликвидировали шестерых, включая смертника и снайпера.
В результате атаки была серьёзно повреждена внешняя часть мечети, обрушилась одна из стен. На месте продолжаются спасательные работы, а в окружной больнице Кохата действует режим чрезвычайной готовности.
Ранее Life.ru публиковал реакцию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на теракт в Кохате. Она заявила, что Россия с тревогой восприняла сообщения о нападении и выразила соболезнования семьям погибших. Захарова подчеркнула, что Москва решительно осуждает терроризм в любых его проявлениях и выступает за объединение усилий государств в борьбе с этой угрозой.
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