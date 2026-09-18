Захарова решительно осудила теракт в пакистанском Кохате

Россия решительно осудила теракт в пакистанском Кохате. Москва призвала страны объединить усилия в борьбе с терроризмом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Решительно осуждаем терроризм в любых его проявлениях. Неизменно выступаем за объединение усилий всех стран мира для действенной борьбы с этой общей угрозой», — подчеркнула Захарова.

Москва выразила соболезнования родным погибших и пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, не менее 15 человек погибли и ещё более 50 пострадали при взрыве у мечети в районе Кохат в пакистанском Хайбер-Пахтунхва. Взрыв прогремел во время пятничной молитвы рядом с полицейскими объектами.