Захарова решительно осудила теракт в пакистанском Кохате
Захарова — о взрыве в Пакистане: РФ осуждает терроризм в любых его проявлениях
Мария Захарова. Обложка © Life.ru
Россия решительно осудила теракт в пакистанском Кохате. Москва призвала страны объединить усилия в борьбе с терроризмом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Решительно осуждаем терроризм в любых его проявлениях. Неизменно выступаем за объединение усилий всех стран мира для действенной борьбы с этой общей угрозой», — подчеркнула Захарова.
Москва выразила соболезнования родным погибших и пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Напомним, не менее 15 человек погибли и ещё более 50 пострадали при взрыве у мечети в районе Кохат в пакистанском Хайбер-Пахтунхва. Взрыв прогремел во время пятничной молитвы рядом с полицейскими объектами.
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