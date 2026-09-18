Бойня на пятничной молитве: 15 человек погибли и 50 ранены при взрыве у мечети в Пакистане

Не менее 15 человек погибли и свыше 50 получили ранения при взрыве возле мечети в округе Кохат пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на руководство местной больницы.

Взрыв у мечети в Пакистане. Видео © Х / SilentFrameM

Взрыв прогремел во время пятничной молитвы рядом с комплексом Police Lines, где располагаются полицейские объекты. Среди пострадавших есть сотрудники правоохранительных органов.

«В больницу доставили 15 погибших и более 50 раненых», — сообщил Geo TV руководитель окружного госпиталя Тахир Али Шах.

В результате взрыва была повреждена мечеть, на месте работают спасатели. Пострадавших доставляют в медицинские учреждения, где объявлен режим повышенной готовности. Окончательное количество погибших и пострадавших может измениться.

Ранее Life.ru сообщал о взрыве на военном полигоне в Швеции. В результате ЧП пострадали семь человек, их доставили в больницы. Причины произошедшего устанавливаются.