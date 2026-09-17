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Опубликовано 17 сентября, 19:49

Семь человек пострадали при взрыве на военном полигоне в Швеции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EvGavrilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EvGavrilov

В Швеции семь человек получили травмы после взрыва на военном полигоне. Среди пострадавших есть военнослужащие. Об этом сообщила радиокомпания Sveriges Radio.

Инцидент произошёл на территории военного полигона недалеко от города Карлсборг. Пять пострадавших сейчас находятся в отделении интенсивной терапии.

Представитель Вооружённых сил Швеции подтвердил, что среди пострадавших есть военные. Полиция выясняет, что стало причиной взрыва.

В Швейцарии произошёл взрыв на гидроэлектростанции
В Швейцарии произошёл взрыв на гидроэлектростанции

Ранее утром 17 сентября два взрывных устройства сработали во Франкфурте-на-Майне. Первый взрыв произошёл на центральной торговой улице Цайль, второй — на Бергерштрассе. В результате инцидентов получили повреждения здания. По предварительным данным, люди не пострадали.

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Лия Мурадьян
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