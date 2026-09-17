Во Франкфурте-на-Майне прогремели два взрыва

Два взрывных устройства сработали ранним утром 17 сентября во Франкфурте-на-Майне. Один взрыв произошёл на центральной торговой улице Цайль, второй — на Бергерштрассе. В результате были повреждены здания, пострадавших, по предварительным данным, нет, пишет Bild.

Первые сообщения поступили в полицию около 4:20 по местному времени. Взрывные устройства сработали возле заведения на Бергерштрассе и кальянной на Цайль. В зданиях выбило стёкла и были повреждены фасады.

После взрывов полиция задержала человека неподалёку от места происшествия на Бергерштрассе. Его личность и возможная причастность к случившемуся пока не раскрываются.

Нынешние взрывы стали продолжением серии аналогичных происшествий во Франкфурте и его окрестностях. Несколько взрывных устройств сработали в регионе в начале недели, в том числе у киоска в районе Заксенхаузен и жилого дома в Боккенхайме.

По предыдущим эпизодам правоохранители задержали 15-летнего гражданина Нидерландов. Следствие проверяет возможную связь той серии с организованной преступностью. Связаны ли с ней два новых взрыва, пока устанавливается.

В сентябре в Германии произошла серия ЧП, связанных со взрывами и предполагаемыми диверсиями. В начале месяца неизвестные атаковали объекты энергосистемы в нескольких федеральных землях: следователи обнаружили десятки самодельных устройств возле подстанций и высоковольтных линий, а расследование перешло к федеральной прокуратуре. По делу задержали 48-летнего жителя Гевельсберга, которого подозревают в попытках вызвать масштабные отключения электричества. На этой неделе серия взрывов произошла во Франкфурте-на-Майне и соседнем Оффенбахе: были повреждены жилой дом и несколько заведений, а полиция связывает часть подобных эпизодов с организованной преступностью.