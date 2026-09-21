TOLO News: При авиаударе Пакистана по Афганистану погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли в афганской провинции Кунар после авиаудара, который местные власти приписывают ВВС Пакистана. Об этом сообщил телеканал TOLO News.

Атака произошла ночью в районе Нургал. По словам главы регионального департамента информации и культуры Наджибуллы Ханифа, удар пришёлся по жилому дому.

Здание было разрушено. Власти региона заявили о трёх погибших, однако другие подробности последствий пока не приводятся.

Исламабад на момент публикации официально не комментировал произошедшее.

Напряжённость на афгано-пакистанской границе сохраняется уже длительное время. Стороны неоднократно обвиняли друг друга в ударах и обстрелах приграничных районов.