TOLO News: При авиаударе Пакистана по Афганистану погибли три человека
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По меньшей мере три человека погибли в афганской провинции Кунар после авиаудара, который местные власти приписывают ВВС Пакистана. Об этом сообщил телеканал TOLO News.
Атака произошла ночью в районе Нургал. По словам главы регионального департамента информации и культуры Наджибуллы Ханифа, удар пришёлся по жилому дому.
Здание было разрушено. Власти региона заявили о трёх погибших, однако другие подробности последствий пока не приводятся.
Исламабад на момент публикации официально не комментировал произошедшее.
Напряжённость на афгано-пакистанской границе сохраняется уже длительное время. Стороны неоднократно обвиняли друг друга в ударах и обстрелах приграничных районов.
Ранее афганские власти уже сообщали о жертвах среди мирных жителей после атак ВВС Пакистана по провинциям Пактия, Пактика и Кунар. До этого Кабул заявлял, что после пакистанских авиаударов по востоку страны погибли 13 человек, большинство из них дети.
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