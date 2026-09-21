Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября, 08:26

TOLO News: При авиаударе Пакистана по Афганистану погибли три человека

Обложка © ТАСС / ZUMA

Обложка © ТАСС / ZUMA

По меньшей мере три человека погибли в афганской провинции Кунар после авиаудара, который местные власти приписывают ВВС Пакистана. Об этом сообщил телеканал TOLO News.

Атака произошла ночью в районе Нургал. По словам главы регионального департамента информации и культуры Наджибуллы Ханифа, удар пришёлся по жилому дому.

Здание было разрушено. Власти региона заявили о трёх погибших, однако другие подробности последствий пока не приводятся.

Исламабад на момент публикации официально не комментировал произошедшее.

Напряжённость на афгано-пакистанской границе сохраняется уже длительное время. Стороны неоднократно обвиняли друг друга в ударах и обстрелах приграничных районов.

31 погибший и более 100 раненых: Выросло число жертв теракта у мечети в Пакистане
31 погибший и более 100 раненых: Выросло число жертв теракта у мечети в Пакистане

Ранее афганские власти уже сообщали о жертвах среди мирных жителей после атак ВВС Пакистана по провинциям Пактия, Пактика и Кунар. До этого Кабул заявлял, что после пакистанских авиаударов по востоку страны погибли 13 человек, большинство из них дети.

Все ключевые новости о ситуации в Афганистане, Пакистане и других международных конфликтах — в разделе «Мировая политика».

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Пакистан
  • Афганистан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar