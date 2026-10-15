Лавров и Фидан провели беседу на полях саммита СВМДА в Баку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан пообщались на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По информации СМИ, накануне министры кратко поговорили стоя. На 15 октября также была запланирована полноценная двусторонняя встреча.

Захарова, комментируя сообщения о возможных переговорах, рассказала, что у Лаврова в Баку предусмотрено большое количество международных контактов.

Седьмой саммит СВМДА проходит 15 октября под председательством Азербайджана. В нём участвуют представители государств Азии, обсуждающие региональную безопасность, экономическое сотрудничество и международные вопросы.

Лавров прибыл в Баку для участия в работе объединения, которое насчитывает 28 государств. Российская делегация намерена уделить внимание развитию сотрудничества на евразийском пространстве и вопросам международной информационной безопасности.

Накануне Лавров провёл встречу с главой МИД Китая Ван И в Баку. Как сообщала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, переговоры состоялись перед седьмым саммитом СВМДА. Китайский министр прибыл в Азербайджан в качестве специального представителя председателя КНР Си Цзиньпина.