Лавров встретился с Ван И перед саммитом СВМДА в Баку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Баку для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В столице Азербайджана российский дипломат проводит встречу с китайским коллегой Ван И, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Переговоры проходят накануне седьмого саммита СВМДА, запланированного на 15 октября. Темы двусторонней беседы и возможные договорённости пока не раскрываются.

Ранее в российском МИД сообщили, что участники форума обсудят развитие сотрудничества на евразийском пространстве, а также актуальные международные и региональные вопросы. Отдельное внимание планируется уделить информационной безопасности и поддержке малого и среднего бизнеса.

Ван И представляет Китай на саммите в качестве специального представителя председателя КНР Си Цзиньпина. Как уточнили в китайском внешнеполитическом ведомстве, его поездка в Азербайджан входит в зарубежное турне, которое продлится с 14 по 20 октября.

В состав СВМДА входят 28 государств, включая Россию и Китай. Объединение служит площадкой для обсуждения вопросов безопасности, укрепления доверия и экономического взаимодействия в Азии.

Ранее Life.ru сообщал о прибытии Лаврова в Туркмению для участия во встрече министров иностранных дел СНГ. Участники заседания планировали обсудить дальнейшее взаимодействие в рамках Содружества и актуальную международную повестку.