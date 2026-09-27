Мощный северо-восточный шторм обрушился на Нью-Джерси, оставив без электричества тысячи домов и предприятий. По актуальным данным сервиса PowerOutage.us, в штате обесточены более 16 тысяч потребителей.

Шторм оставил без света тысячи жителей Нью-Джерси и затопил дороги. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ newjerseyshade, cherolynhomes, officialbigboostnyc

Особенно сильно пострадало побережье. В Манаскуане и других прибрежных населённых пунктах вода затопила дороги, а в некоторых низинных районах власти ранее объявили добровольную эвакуацию.

«На улицах будет много воды в течение длительного времени», — предупредил мэр Манаскуана Майк Манган.

В восьми округах Нью-Джерси действует режим чрезвычайной ситуации. Национальная метеослужба США предупреждает о сильном ветре, высоких волнах и опасном приливном подтоплении. В отдельных низменных районах вода может сделать дороги непроезжими.

Непогода ударила и по авиасообщению на северо-востоке США. Сотни рейсов были отменены, в том числе в аэропортах, обслуживающих Бостон, Нантакет и Мартас-Винъярд. Часть массовых мероприятий также пришлось отменить или перенести.

Ранее Life.ru рассказывал о последствиях этого же шторма в Нью-Йорке. Сильные дожди и ветер затопили улицы и дороги, особенно тяжёлая ситуация сложилась на Лонг-Айленде, где местами жители передвигались по воде на каяках. Непогода также привела к массовым отключениям электричества на северо-востоке США.