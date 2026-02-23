Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 05:16

В США почти 200 тысяч домов остались без электричества из-за снежной бури

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photo-denver

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photo-denver

В Соединённых Штатах почти 200 тысяч домов остались без электричества на фоне масштабной снежной бури. Об этом информирует сервис мониторинга отключений PowerOutage.

На момент 07:51 по московскому времени в Нью-Джерси были отключены 43 493 дома, в Дэлавере — 41 584, Мэриленде — 28 022, в Вирджинии — 27 385. В прочих восточных штатах цифры колеблются от 2 до 4 740. Блэкаут коснулся и западного штата — Калифорнии — там число отключений составило 30 899.

Хабаровск сковало ледяным дождём, аэропорт приостановил полёты
Хабаровск сковало ледяным дождём, аэропорт приостановил полёты

Ранее в Нью-Йорке был введён режим чрезвычайной ситуации в связи с приближением мощного снежного шторма. Власти приняли ряд превентивных мер: до полудня понедельника будет полностью остановлено движение по автомагистралям, занятия в школах отменены, а по всему городу развернут сеть пунктов обогрева. По прогнозам метеорологов, высота снежного покрова может достичь 45 сантиметров, а порывы ветра — превысить 26 метров в секунду.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar