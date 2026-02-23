Хабаровск сковало ледяным дождём, аэропорт приостановил полёты

Хабаровск из-за ледяного дождя оказался полностью парализован, превратившись в большой каток. Передвигаться пешком невозможно, а общественный транспорт отменяет рейсы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Местные жители рассказали, что дождь идёт с ночи воскресенья. Мороз и порывистый ветер усугубили ситуацию, делая дороги крайне опасными для транспорта и пешеходов.

Самолёты из Бангкока, Пхукета, Новосибирска и Екатеринбурга были перенаправлены во Владивосток. В аэропорту отметили, что закрытие связано с циклоном, ледяным дождём, низовой метелью и порывами ветра до 17 м/с. Предположительное возобновление работы — после 13:00 по местному времени.

А ранее в Нью-Йорке мэр объявил режим чрезвычайной ситуации в городе в связи с приближением мощного снежного шторма. Власти приняли ряд превентивных мер: до полудня понедельника будет полностью остановлено движение по автомагистралям, занятия в школах отменены, а по всему городу развернут сеть пунктов обогрева. По прогнозам метеорологов, высота снежного покрова может достичь 45 сантиметров, а порывы ветра — превысить 26 метров в секунду.