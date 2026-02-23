В Нью-Йорке введён режим ЧС из-за снежной бури, закрыт штаб ООН

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани объявил режим чрезвычайной ситуации в городе в связи с приближением мощного снежного шторма. Градоначальник предупредил жителей о надвигающейся стихии в своём аккаунте в социальной сети Х, призвав готовиться к ухудшению погодных условий.

Чрезвычайное положение на местном уровне действует с вечера воскресенья. Власти приняли ряд превентивных мер: до полудня понедельника будет полностью остановлено движение по автомагистралям, занятия в школах отменены, а по всему городу развернут сеть пунктов обогрева. По прогнозам метеорологов, высота снежного покрова может достичь 45 сантиметров, а порывы ветра — превысить 26 метров в секунду.

Из-за непогоды в понедельник также закроется штаб-квартира ООН, расположенная в Нью-Йорке. В офисе генерального секретаря организации пояснили, что решение принято в связи с погодными условиями и введённым режимом чрезвычайной ситуации. Дипломаты и сотрудники секретариата перейдут на удалённый режим работы до улучшения обстановки.

«В понедельник, 23 февраля 2026 года, штаб-квартира ООН будет закрыта из-за погодных условий», — говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что на новой неделе в центральной части России почувствуется приближение весны. Сильнее всего потепление ощутит Московский регион — там температуры будут слабоположительными, на два-три градуса выше климатической нормы. Днём столбики термометров покажут от –4 до +1 градуса, ночью — от –2 до –7. При этом сохранится облачность, временами ожидается небольшой снег или мокрый снег, а на дорогах — гололедица.