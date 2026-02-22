Олимпиада в Милане
Регион
22 февраля, 14:09

Собянин и Решетников пошутили об аномальных снегопадах в Москве

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр экономического развития РФ Максим Решетников обменялись шутками о снежной зиме в столице. Диалог состоялся на заседании Агентства стратегических инициатив (АСИ), кадры показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».

Собянин и Решетников пошутили о московской зиме. Видео © Telegram / ВЕСТИ

Собянин рассказал о разговоре с другим мэром, который жаловался на отсутствие снега.

«Ты кому свечи поставил, какому богу молился… Всю зиму нет вообще снега, солнышко», — сказал мэр Москвы своему коллеге.

Решетников с юмором отметил, что, судя по всему, молитвы того человека были услышаны, поскольку снег выпал именно там, где он, вероятно, и хотел — в Москве.

МЧС предупредило москвичей о метели, гололёде и сильном ветре в ближайшие часы
Ранее Life.ru писал, что на следующей неделе в центральную часть Росси постепенно начнёт приходить весна. Сильнее всего потепление ощутит Московский регион — там температуры будут слабоположительными, на два-три градуса выше климатической нормы.

