МЧС предупредило москвичей о метели, гололёде и сильном ветре в ближайшие часы
Снегопад в Москве. Обложка © Life.ru
В ближайшие часы в Москве ожидается ухудшение погоды. В пресс-службе столичного главка МЧС предупредили о метели, гололёдице, снежных накатах на дорогах и порывах ветра скоростью до 17 метров в секунду. Водителей и пешеходов призывают передвигаться по столице с осторожностью.
«Паркуйтесь в безопасных местах, на улице обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, <...> не оставляйте детей без присмотра», — говорится в сообщении.
Ранее синоптик рассказал, когда в Москве растает снег. По словам Михаила Леуса, в этом году из-за обилия осадков ожидается позднее таяние покрова — к концу апреля.
