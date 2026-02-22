МЧС предупредило москвичей о метели, гололёде и сильном ветре в ближайшие часы

В ближайшие часы в Москве ожидается ухудшение погоды. В пресс-службе столичного главка МЧС предупредили о метели, гололёдице, снежных накатах на дорогах и порывах ветра скоростью до 17 метров в секунду. Водителей и пешеходов призывают передвигаться по столице с осторожностью.

«Паркуйтесь в безопасных местах, на улице обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, <...> не оставляйте детей без присмотра», — говорится в сообщении.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве растает снег. По словам Михаила Леуса, в этом году из-за обилия осадков ожидается позднее таяние покрова — к концу апреля.